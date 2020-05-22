تراجع أسعار النفط العالمية بعد تخلي الصين عن مستهدف النمو بسبب كورونا

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم، بعد أن قررت الصين عدم تحديد مستهدف للنمو الاقتصادي لعام 2020، وهو ما جدد المخاوف من أن تداعيات جائحة فيروس "كورونا" ستستمر في خفض الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستخدم للنفط بالعالم.

وهوت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 4.9% أو بمقدار 1.80 دولار إلى 34.24 دولار للبرميل، لكنها لا تزال مرتفعة نحو 5% هذا الأسبوع.

وفقدت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يوليو 5.96% أو بقيمة 2.02 دولار عند 31.90 دولار للبرميل، لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل رابع مكاسب أسبوعية على التوالي.

وتفاقمت المخاوف بشأن مدى قدرة الطلب العالمي للنفط على التعافي من آثار أزمة "كوفيد-19"، بعد أن تخلت الصين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر الشعوب استهلاكا، عن ممارساتها المستمرة منذ عقود لتحديد هدف سنوي للنمو الاقتصادي.

وتزايدت حدة التوترات بين واشنطن وبكين، بعدما أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا يقيد إدراج الشركات الصينية في البورصات الأمريكية ما لم تلتزم بمعايير التنظيم والمراجعة الخاصة بالولايات المتحدة.