"سنة حلوة يا أبونا".. عزل أسوان التخصصي يحتفل بميلاد القمص بيشوي

"سنة حلوة يا أبونا.. سنة حلوة يا جميل".. بهذه الكلمات المصحوبة بالغناء والتصفيق وأمام تورتة على شكل قلب، احتفل الطاقم الطبي والتمريض بمستشفى أسوان التخصصي، مساء أمس، بعيد ميلاد القمص بيشوي، والذي يعالج من فيروس كورونا.

وخلال الاحتفال أهدى الطاقم الطبي والتمريض ساعة يد ومجموعة من الكتب والهدايا للقمص، والذي أكد أن هذا الاحتفال كان بمثابة مفاجئة له، مضيفًا أنه يتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من ساهم في هذا الاحتفال الاحتفال.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن فريق أطباء وتمريض مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة أحضروا تورتة وبعض الهدايا للاحتفال بعيد ميلاد القمص بيشوي، والبالغ من العمر 71 عامًا، وقدموا فاصلًا غنائيًا لبعض أغاني عيد الميلاد، بهدف إدخال السعادة والبهجة والسرور، وتخفيف آثار المرض عليه.

وأشار إلى أن القمص دخل مستشفى أسوان التخصصي منقولًا من قنا في 26 إبريل الماضي، وما يزال يتلقي الرعاية الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أبو المجد، أن مستشفى العزل بأسوان استقبلت القمص بيشوي في أبريل الماضي وهو في حالة حرجة للغاية، جراء إصابته بفيروس كورونا، وخضع مباشرة للعلاج داخل قسم العنايه المركزة، وبدأ فى التحسن التدريجي عقب إتمام مراحل العلاج المتبعة داخل المستشفى، كما تم نقل بلازما دم له من أحد الأشخاص المتعافيين من الإصابة بفيروس كورونا، وهو الشاب محمد عبد الفتاح أول أسواني أصيب وتعافى داخل المستشفى.