الطب الوقائي يفحص مخالطين لحالة مصابة بكورونا في دار السلام بسوهاج

أفادت مديرية الصحة بسوهاج، في بيان لها اليوم، عن توجيه فريق من الطب الوقائي بالإدارة الصحية بدار السلام لمنطقة الزرازرة، بعد ثبوت إيجابية إصابة الحالة الأولى بفيروس كورونا المستجد، لعمل التقصي وحصر المخالطين.

وأكد الفريق الوقائي للمخالطين على العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي وأخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، حيث تم تسليمهم إرشادات التعامل خلال فترة العزل المنزلي، والتأكيد على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة والاتصال على رقم (105) في حال ظهور أي أعراض مرضية.

وفى نفس السياق، قامت الفرق المتوطنة من خلال قسم ناقلات الأمراض بتعقيم وتطهير منزل الحالة.

وأهابت الإدارة الصحية بدار السلام بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بخصوص التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي وتطهير الأسطح.