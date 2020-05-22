السعيد: الدولة المصرية تولي أولوية مُتقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد

استقبلت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بمقر ديوان عام الوزارة؛ السيد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك لمناقشة خطة العام المالى 20/2021 للمحافظة، ومقترح تطوير مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء قالت د.هالة السعيد، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثرًا إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أضافت السعيد أن الدولة المصرية تولي أولوية مُتقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد في إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل ضمن الأهداف العامة لجهود التنمية المكانية، هذا بالإضافة إلى التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجاً لتضييق الفجوة الداخلية والحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية، مع إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء أن خطة العام المالى 20/2021 تتضمن توجيه نحو 19.2 مليار جنيه للمحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء، ومطروح والوادى الجديد) بنسبة نمو تجاوزت الـ 60%، متابعة أن جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة بخطة عام 20/2021 لتنمية محافظة جنوب سيناء تبلغ حوالي 3.68 مليار جنيه، حيث يستحوذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنسبة 23.6%.

تابعت د.هالة السعيد أن من ضمن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى جنوب سيناء بخطة 20/2021، إنشاء 7 تجمعات سكنية زراعية فى نطاق المحافظة، واستكمال إنشاء جامعة الملك سلمان وعدد من مشروعات مياه الشرب، والنقل والتخزين بالمحافظة.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء تطوير مسار العائلة المقدسة وتطوير منظومة الكاميرات الأمنية بسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.