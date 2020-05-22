محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

أرسل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما أرسل المحافظ برقية تهنئة للمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك برقيات تهنئة مماثلة لكل من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

كما قدم محافظ أسيوط خالص التهنئة لأهالي المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.