12 ألف أسرة تستفيد من مبادرة "ابدأ بنفسك" بالأقصر وأسوان

انطلق، اليوم الجمعة، أسطول توزيع كراتين السلع والمواد الغذائية وأدوات التطهير والتعقيم على الفئات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا، ببعض مناطق مدينة أسوان ضمن مبادرة "ابدأ بنفسك"، والتي تستفيد منها 12 ألف أسرة بأسوان والأقصر.

وأُطلقت المبادرة التي من خلال مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتحت رعاية القوات المسلحة قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، بقيادة اللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت، ووزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت الدكتورة سهير المصري مدير مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان، ومنسق "ابدأ بنفسك"، إن المبادرة استكملت خدماتها بتوزيع شنط مواد غذائية، ومواد تطهير، وقامت بتعقيم بعض الشوارع ودار المسنين بأسوان.

وأشارت "المصري" إلى أن المبادرة تستهدف معاونة ودعم الفئات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، في ظل المسؤولية الاجتماعية والإنسانية لمؤسسات المجتمع المدني تجاه مجتمعاتهم، مشيرة إلى تقديم 65 طن مساعدات غذائية للمستحقين سواء العمالة غير المنتظمة أو غيرهم من المرأة المعيلة والفئات المتضررة من أزمة كرورنا، إلي جانب تقديم دعم بمواد وأدوات وقاية ومطهرات بإجمالي 20 طنًا، يجري توزيعها على الأسر المستهدفة في محافظتي أسوان والأقصر.

وفي بيان إعلامي، قالت المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إن دعم المبادرة يأتي كجزء من رؤية ورسالة مؤسسة ساويرس نحو مساندة ودعم الفئات الأكثر تهميشًا وتضررًا، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن المؤسسة منذ تفشي الأزمة وجهت 100 مليون جنية نحو تعزيز كافة الجهود الاحترازية للدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من أجل تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية للأسر التي تقع في أعلي قائمة المتضررين من هذه الأزمة، خصوصًا العمالة غير المنتظمة، والأسر الأولي بالرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة.