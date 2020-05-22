المنشآت الفندقية: 75% نسب إشغال الفنادق خلال العيد

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن هناك لجان مشتركة من وزارة السياحة والآثار والغرفة ستفتش على الفنادق خلال أجازات عيد الفطر المبارك للتأكد من تنفيذها لكل الضوابط الخاصة بالتشغيل ومدى التزامها بتطبيق الشروط الخاصة بتسكين الزواروأعدادهم.

وأضاف لـ"الوطن" أن عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية وسمح لها باستقبال الزوار تجاوز الـ 70 فندقا موزعة على كل المدن السياحية، وتابع "الغردقة جاءت في المركز الأول في أعداد الفنادق العاملة بنحو 40 فندقا تلتها شرم الشيخ ثم الإسكندرية ومطروح والقاهرة والعين السخنة والأقصر".

وأشار إلى أنه وفقا لمؤشرات الحجز بالفنادق خلال العيد فإن نسب الإشغال لن تقل عن 75% من النسب المسموح بتسكينها بكل فندق، والتي حددتها وزارة السياحة بـ 25% من السعة الاستيعابية لكل منشآة فندقية، موضحا أن كل الفنادق التي اختارت العمل خلال المرحلة الأولى للتشغيل بالاضافة إلى وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية وضعت على رأس أولوياتها حاليا ضرورة نجاح تجربة عودة الفنادق للعمل واستقبال الزوار والتي تمثل خطوة جيدة لعودة الحركة السياحية الوافدة من الخارج.

وأعلنت وزارة السياحة، أمس، أن بعض الفنادق السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح بدأت في استقبال نزلائها من المصريين، وذلك بعد استيفائها كل ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وحصولها على شهادة السلامة الصحية "Hygiene Safety" المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

وأكد ماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، على أن جميع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل تطبق الضوابط بمنتهى الصرامة والحزم وتتبع سبل التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ، مشيرا إلى أن هناك لجان فحص مشتركة تقوم بالتفتيش الدوري على هذه الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات بطريقة صحيحة، ولضمان استمرار هذه الفنادق في استقبال النزلاء يجب الالتزام بمستوي جودة الخدمات والرقابة من الشركات العالمية.