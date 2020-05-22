وزير الثقافة تنعى المثال الكبير ادم حنين

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات المثال الكبير ادم حنين الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 22 مايو عن عمر يناهز 91 عام بعد صراع مع المرض وقالت ان المشهد التشكيلى المصرى فقد رمزا عبقريا ومثالا فذا واضافت ان الراحل احد علامات النحت الحديث والمعاصر ولعب دورا هاما فى المجال على مدار عقود ، واشارت الى تاسيسه سمبوزيوم اسوان الدولى لفن النحت الذى يعد تظاهرة فنية تجمع مبدعو العالم على ارض مصر

. يذكر ان ادم حنين ولد عام 1929 ، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم النحت 1953.

، استكمل دراسته بأكاديمية الفنون الجميلة ( ميونخ ) ألمانيا لمدة أربعة فصول دراسية ، عمل رساما صحفيا لمدة 10 شهور . اقام فى باريس منذ 1971 كفنان محترف ، أسس سمبوزيوم النحت الدولى فى اسوان وأشرف عليه منذ بدايته عام 1996 ، اقام الكثير من المعارض المحلية والدولية ، له أعمال من الخزف الملون على واجهة مدينة الفنون بالهرم وغيرها من الاماكن الهامة ، عضو لجان التحكيم للمعارض العامة والدولية منذ عام 1971ومهرجان السينما بالقاهرة والاسكندرية ، شارك فى ترميم تمثال ابو الهول عام 1990 ، قوميسير عام سمبوزيوم أسوان الدولى السادس عشر للنحت 2011 ، رئيساً شرفياً للجنة العليا لسمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت الدورة الثالثة والعشرين يناير 2018 ، نال الكثير من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 1998 ، الجائزة الكبرى لبينالى القاهرة الدولى 1992 وغيرها .