يعرضها عبر "فيس بوك".. تفاصيل القبض على عصابة تبيع السيارات المهربة

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي تخصص فى بيع السيارات المهربة جمركيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين من التحريات، التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، أن المتهمين أنشأوا صفحات لبيع السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأكدت معلومات وتحريات العميد محمد عاكف رئيس قطاع المال، والعقيد أحمد نزيه رئيس قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، إنشاء أحد الأشخاص، صفحة إلكترونية تحت مسمى "سيارات بدون أوراق" عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك "، يعرض من خلالها سيارات للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق.

ويشتبه أن تكون من متحصلات وقائع سرقة، بإجراء التحريات بمعرفة المقدم تامر فراج وكيل قسم السيارات، والرائد أحمد هيكل معاون المباحث، تبين قيام المذكور بعرض سيارة ملاكى للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه، أمكن ضبط المتحرى عنه (مقيم بالوراق بالجيزة- سبق اتهامه فى 15 قضية "سرقة وسائل نقل").. حال استقلاله سيارة ملاكي مثبت عليها لوحات معدنية (محلية الصنع)، وبالكشف على السيارة، تبين اختلاف أرقام لوحاتها، وأنها مبلغ بسرقتها بمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى التحصل على السيارات المستولى عليها والمهربة جمركياً بقصد التصرف فيها بالبيع كسيارات "بدون أوراق" عبر صفحته الإلكترونية المشار إليها.

وأقر بسابقة تصرفه بالبيع فى (2) سيارة لعميله "سىء النية" (تاجر رخام– مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته سيارتان.

وأضاف بتحصله عليها من (عاطلان "لهما معلومات جنائية"– سائقان، مقيمين بمحافظة الشرقية). عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، تم إستهدافهم وضبط ثلاثة من المتهمين، بحوزتهم (توكيل رسمى عام فى بيع السيارات خالى من البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية- 2 توكيل فى بيع سيارات مختلفة البيانات- 5 تراخيص سيارات مختلفة البيانات- بطاقة رقم قومى باسم أحدهم "وجميعهم مزورين").

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى التحصل على السيارات المستولى عليها والمهربة جمركيا، بقصد التصرف فيها بالبيع لعميلهم المضبوط ، أو اصطناع مستندات ملكية، ولوحات معدنية لها "محلية الصنع" ذات بيانات سيارات مماثلة لها فى الماركة واللون والموديل بالإشتراك مع (المتهم الهارب).

وتم بإرشادهم ضبط (10) سيارات مستولى عليها وكذا 3سيارات لم يستدل على بيانات مسجلة لها، كما تم بإرشاد أحد المتهمين بمخزن ملكه كائن بدائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية ضبط (مجموعة من أبواب السيارات مختلفة الماركات- 3 أسقف سيارات مختلفة الماركات- مجموعة من أجزاء السيارات والمختلفة الماركات)، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.