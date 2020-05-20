حبس كهربائي يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالمنوفية

أمرت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس كهربائي يدعى "ا.ع" لإداراته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجارفيها، مقيم بقرية شنوان بدائرة مركز شبين الكوم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات .

ونجحت وحدة مباحث مركز شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، في ضبط المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، حيث ضبط المتهم وبحوزته عدد 2 فرد خرطوش، طبنجة معدلة المسورة، بندقية ضغط هواء، عدد 16 فارغ طلقات صوت، عدد 6 أجزاء من قطع طلقات 2 كبسولة، عدد علبة بارود، عدد علبة رش بلي، عدد 6 بنة، عدد 23 ماسورة، عدد 1 منجلة حديد، عدد 2 هاتف محمول للتواصل مع عملائة ومبلغ مالى حصيلة البيع .

وتعود تفاصيل الواقعة، إلي تلقي إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم وله معلومات جنائية مسجلة، يدعي "أ.ع" مواليد 1973، كهربائي، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة، متخذا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث تم إعداد الكمائن الثابتة والمتحركة والحصول علي تصاريح بالضبط والإحضار من قبل النيابة العامة، وتم ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات .

حرر محضر بالواقعة بدائرة المركز، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة وتم التحفظ على المضبوطات وبالعرض علي النيابة أمرت بحبس المتهم .