حبس مسجل خطر بالسويس ضبط بحوزته 100طربة حشيش

قررت نيابة السويس حبس مسجل خطر 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 100 طربة من مخدر الحشيش والإتجار في المخدرات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلقت معلومات عن نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) تخصص في الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته عدد 100 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالي هاتف محمول، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.وقدر ثمن المواد المخدرة المضبوطة بحوالي700000 جنيه تقريباً.