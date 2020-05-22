البرلمان التونسي يعقد جلسة لمساءلة الغنوشي حول اتصالاته الخارجية

يعقد البرلمان التونسي، جلسة عامة في 3 يونيو لمساءلة الغنوشي حول اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

نددت أربع كتل نيابة في البرلمان التونسي، أمس، باستمرار تدخل رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، في السياسية الخارجية للبلاد وإقحامها في نزاعات داخلية لبعض الدول.

وأصدرت الكتل الأربع؛ وهي "قلب تونس" و"الإصلاح" و"تحيا تونس" و"المستقبل"، بلاغا يدين خطوة الغنوشي بعدما قام بتهنئة رئيس حكومة طرابلس في ليبيا، فايز السراج، على ما وصف بـ"الانتصار" في معركة عسكرية.

وأعربت الكتل التونسية عن رفضها لإقحام تونس في صراعات المحاور الإقليمية، مضيفة أن هذا الاتجاه يتناقض مع المواقف الرسمية للدولة التونسية.