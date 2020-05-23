حظك اليوم السبت 23-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز علم الفلك بتحديد الصفات الشخصية الخاصة بكل برج على حدى، كما يتم من خلاله معرفة الحظ اليومي للأبراج، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك ذلك على الانطلاق نحو آفاق جديدة وبمثابرتك تحقق نجاحا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجذب إليك الكثيرين وتؤثر فيهم بلباقتك وتفهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 22 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك نحو التصرف بجرأة، لكن انتبه كي لا تقع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

حافظ اليوم على اللباقة ولا تتسرع في ردودك وكلامك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك لعرض اقتراحاتك بثقة وتصر على صنع حياتك، ورغم الضغوط لن يقف أمامك شيء والنجاح حليفك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك سحرا وإشراقة ويعدك ذلك بتطورات إيجابية على الصعيد العاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك بالتزام الصمت والتفكير بتأني وعليك بتنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تقاوم ميلك للتمرد ولا تفقد أعصابك واعتن بصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ مبلاده 22 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ومن السهل أن تحصل على دعم أو نصائح مخلصة فتحقق فائدة ويزداد نفوذك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء والمعارف.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل والفلك ينصحك اليوم باليقظة والتركيز والعمل في سرية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقاوم التوتر ولا تدعه يتحكّم في تصرفاتك وتعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاده 2 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بالنضج وتستطيع أن تحسن التصرف وتتفاهم اليوم بهدوء مع شخص يهمك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يساعدك على التعايش بصورة أفضل مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو أن تنظم وتعتني بإدارة أعمالك وما تملك من مال.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يوجه انتباهك اليوم نحو التخطيط لمستقبلك مع من تحب وكيفية تحديد معالمه.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمي، ويوافق تاريخ ميلاده 18 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تصر على فرض آرائك وابحث عن الأصلح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تكون بحاجة اليوم لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا واجهت مشكلة عاطفية عليك أن تتحلى بالهدوء كي تحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في وضع داعم يمنحانك طاقة بناءة ويعملان على تقوية مركزك وتطرح أفكارك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويمد قلبك بالقدرة على احتواء الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس في وضع معاكس مما يضع أمامك أسئلة كثيرة وعليك أن تعطي لكل مشكلة حقها من الوقت.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان وقد يخلقان لك مشاكل عائلية أو عاطفية وعليك أن تدير حياتك بهدوء وبدون عناد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.