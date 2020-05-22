حظك اليوم الجمعة 22-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يعتمد علم الأبراج على دراسة حركات النجوم والمجرات لوضع الصفات الإيجابية والسلبية للأفراد، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزلك الثالث يدعمك وتجد أن المحيطين بك هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني وتجد أن هناك قضايا مهنية ومالية تشغلك وعليك أن تدرس جيدا خطواتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصرى، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر الجديد في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألق وتعبر عن مشاعر إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للقيام بمبادرة عاطفية أو للدخول في تجربة عاطفية جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك وابتعد عن الأضواء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك بعدم الإصرار على موقفك كي لا تثير الأجواء ضدك وعليك أن تكون مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل المشروعات يجعل اليوم مناسبا للحصول على دعم أو مساندة من أشخاص مخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تلتقي بشخص يبحث عن معرفتك وقد تنمو علاقة عاطفية أو تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا مع الحفاظ على روح الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتحديد هدف واحد واستمتع بوقتك وبكل دقيقة من عمرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الحظ وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم بالثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد يساعدك الوضع الفلكي على الاقتراب ممن تحب وقد تكتشف أمرا خافيا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر الجديد في مواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع من تحب أو مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بتحسن طاقتك وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ينفعك اليوم تنظيمك لوقتك وجهودك وتشعر بسعادة عاطفية وعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تشعر بسلام نفسي وتبدو في حالة مزاجية رائعة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب يعدك اليوم بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحاني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس والقمر الجديد معاكسان وعليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والمستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في مربع برجك وعليك اليوم ألا تدع الأفكار السوداء تجتاحك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.