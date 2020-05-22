حملات لإزالة التعديات على الأراضى وأملاك الدولة بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار حملات إزالة التعديات والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن والقرى، بسرعة إزالة التعديات من المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعدم السماح لهم بالبناء في فترات الليل وتحريك موظفي الوحدات الملحية فورا لإزالة التعديات مع تواجد الشرطة وتحرير محاضر.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، تنفيذ إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 435 مترا، عبارة عن سور بالبلوك الأبيض، وقد تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعديات.

كما أكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية الحلافي بعزبة زهران، علي مساحة واحد قيراط، وتمت الإزالة ورد الشئ لأصله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

وأوضحت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أنها تابعت إزالة حالة تعد على أملاك الدولة، بجوار تل الفقعة بقرية دمرو، على مساحة 120 مترا، عبارة عن طوب أبيض ومونة أسمنتية، وتمت الإزالة كاملة حتى سطح الأرض، ورد الشئ لأصله، بالتنسيق مع مسؤولي الإزالات والأجهزة الأمنية.