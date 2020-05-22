ضبط 3 تجار مخدرات في الإسماعيلية بحوزتهم 54 كيلو حشيش وبانجو

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات ومباحث الإسماعيلية، من ضبط 3 متهمين فى موقعين مختلفين داخل المحافظة، وبحوزتهم 54 كيلو جرام حشيش وبانجو، قبل ترويجها خلال أيام العيد.

وتلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مباحث المخدرات، يفيد بتمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين فى كمين أعد لهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية وبحوزتهما 20 لفافة لمخدر البانجو زنة 50 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

كما تمكنت الإدارة من ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وضبط بحوزته على 40 طربة لمخدر الحشيش زنة 4 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وأقروا بملكيتهم للمضبوطات بغرض الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.