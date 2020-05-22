أوقاف القليوبية: لا خروقات بالجمعة الأخيرة.. وإطلاق حملة نظافة للمساجد

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية، اليوم، عدم رصد أي خروقات لقرار منع إقامة صلاة الجمعة، مشيرًا إلى التزام المواطنين بالتعليمات منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد في الجمعة الأخيرة بشهر رمضان المبارك.

وقال "أبو السعود"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه عقد اجتماعًا بغرفة عمليات المساجد بالمديرية والإدارات الفرعية، وذلك في إطار الاستعدادات لمتابعة احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث تضمن الاجتماع عدة توجيهات، أهمها شن حملة نظافة بجميع المساجد من الداخل، على أن تشمل النظافة محيط المساجد وواجهاتها ومداخلها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الالتزام بتكبيرات العيد التى تبثها الإذاعة المصرية وإذاعتها عبر مكبرات الصوت بالمساجد فقط دون الزوايا، كما تم التأكيد على تواجد الإمام وعمال المساجد فقط بالمسجد، وعدم السماح لغير العاملين بالدخول مع غلق المسجد ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية.

وأضاف "أبوالسعود"، أنه تم التنبيه على كل إدارة برفع تقرير بنتيجة المتابعة فور انتهاء التكبيرات مع ذكر المخالفات إن وجدت، موضحًا أنه تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة للمساجد والزوايا وانتظام العاملين بها من عدمه.

وأعلن أنه جرى توزيع الدفعة الأولى والثانية والثالثة من زكاة عيد الفطر المبارك، والتي تبلغ إجماليها 135 ألف جنيه، خلال الأسبوع الجاري، وهي نتاج تبرعات أهل البر والخير لمديرية الأوقاف بالقليوبية، وتم تخصيصها ضمن 2 مليون جنيه إجمالى التبرعات لوزارة الأوقاف لتوزيعها على المستحقين من فقراء المسلمين.