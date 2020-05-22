عاجل.. "الإفتاء" تعلن غدا المتمم لرمضان والأحد أول أيام العيد

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر شوال لعام 1441 هجريا، وقال المفتي إن غدا السبت 23 مايو لعام 2020، هو المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هجريا، وأن الأحد 24 مايو هو أول أيام شهر شوال.

وقال علام، في بيان ألقاه اليوم في بث مباشر عبر صفحة الدار: "استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام 1441 هجريا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1441 هجريا الموافق 22 مايو، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية".

وتعذرت الدار شرعا من الرؤية البصرية الشرعية الصحيحية وعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1441 هجريا بالعين المجردة، وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم غدا السبت 23 مايو هو المتمم لشهر رمضان، والأحد هو أول أيام شهر شوال لعام 1441 هجريا.

وبهذه المناسبة الكريمة، قدم مفتي الجمهورية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يخلص البشرية من وباء كورونا، كما دعا المصريين للالتزام بتعليمات الدولة.