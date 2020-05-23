بالأرقام.. منشآت صرف العاملون بها إعانات من صندوق الطوارئ

كشف مصدر باتحاد الغرف السياحية، أن عدد المنشآت السياحية والفندقية، التي صرف العاملون بها الإعانات من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، بلغ حتى الآن نحو 708 منشآة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الفنادق التى تم صرف إعانات للعاملين بها من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، بلغ 380 فندق، فيما بلغ عدد شركات السياحة التى تم صرف اعانات للعاملين بها 294 شركة، إضافة إلى العاملين بنحو 21 مطعم، و13 نادي غوص، فيما لم يصرف أيا من العاملين بالمحال والبازارات السياحية، أية مبالغ حتى الآن.

وأوضح المصدر، أن الفترة المقبلة، ستشهد حصول العاملين المؤمن عليهم بالمنشآت السياحية الأخرى التى قامت بتسجيل أسمائهم لدى وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن قيمة الإعانة تتراوح بين 600 جنيه إلى 1760 جنيه، يتم خصمها من الحصة التأمينية للعاملين.