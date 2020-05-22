ضبط 52 طن لحوم مجهولة المصدر و19 ألف كمامة بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توافر الخبز والسلع الغذائية وأسطوانات البوتاجاز بكافة أحياء العاصمة، استعدادًا لحلول عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا بين مديريتي التموين والصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين، للقيام بحملات مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وفى سياق متصل، قامت مديرية تموين القاهرة بحملة للرقابة التجارية بأحياء القاهرة، أسفرت عن تحرير محضر جنحة جزئية لمسؤول مخزن للأحذية بالمنطقة الصناعية بالعباسية، لمخالفته للقانون 113 لسنة 1994 بعرض وبيع 3750 حذاء رياضي مجهول المصدر، وتم التحفظ على الكمية وتحريزها علي ذمة المحضر.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب شركة توريدات عمومية بالوايلي لإدارته منشأة بدون ترخيص، وحيازته وعرضه بقصد البيع 18750 كمامة طبية محلية الصنع، ومدون علي العبوة الحاوية لها بلد الصنع باللغة الانجليزية، وهي مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات، وتم التحفظ علي الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت إدارة تموين الوايلي من ضبط مصنع مخللات في شارع النوتي المتفرع من شارع رمسيس، لعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على مصدر البضائع الموجودة بالمحل وعدم تدوين بيانات علي براميل المخللات، وتم التحفظ على 75 برميل مخلل مشكل بإجمالى 1875 كجم.

كما أسفرت الحملات التموينية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول عن ضبط 22 طن دجاج و30 طن لحوم مجمدة مستوردة بثلاجة لحفظ اللحوم بشارع الورشة بعزبة الهجانة الكيلو 4.5، وتم تحرير محضر جنحة جزئية لوجود سلع مجهولة المصدر.

كما تمكنت حملة الرقابة التجارية بالمديرية من التحفظ علي 400 كرتونة عسل بوزن اجمالي 2160 كيلو جرام و500 كرتونة زيت زيتون بكر بوزن اجمالي 1500 كجم مجهولة المصدر.