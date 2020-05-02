محافظة القاهرة تطالب المواطنين بعدم التعامل مع أي عقارات مخالفة

وزعت محافظة القاهرة منشورا على مختلف الأحياء لحث المواطنين على عدم التعامل مع أى عقار أو وحدة سكنية مخالفة سواء بالشراء أو الإيجار دون اللجوء إلى الحي لمعرفة الموقف القانوني لتلك الوحدة وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وأموالهم.

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن الأحياء تحذر المواطنين من التعامل مع أي وحدات دون معرفة هل صادر لها رخصة أم مخالفة، مضيفا لـ"الوطن"، أن بعض المخالفين يقومون بالتحايل على المواطنين وعرض وحدات بأسعار مخفضة لجذبهم لشراء الوحدة فى العقار المخالف، وبعدها يجد السكان أن العقار مخالف ويصعب إدخال المرافق للعقار.

وأشار إلى أن أي عقار مخالف حاليا يتم التعامل معه على الفور، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات بناء للتعامل معها في المهد ووقف أى تجاوزات بشكل سريع، لافتا إلى أن أجهزة المحافظة بالتعاون مع الأمن تقوم بحملات مستمرة للتصدى لمخالفات البناء ووقف التعدى على أملاك الدولة.

وأكد أن غرفة عمليات المحافظة حال تلقيها أى بلاغ عن وجود مخالفات يتم إبلاغ الحى والتحرك على الفور للتعامل مع الموقف وإزالة أى مخالفة.