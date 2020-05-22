منها زيارة المقابر.. القليوبية تمنع التجمعات في العيد

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الطوارئ لاستقبال أسبوع عيد الفطر المبارك بالمحافظة، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض كورونا المستجد، حيث شدد المحافظ على منع التجمعات نهائيا بأي صورة من الصور خلال فترة العيد، والأسبوع المقبل تماما، موجها بغلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والجبانات لمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد وكذا منع إقامة الملاهي الشعبية.

أوضح المحافظ في تصريحات صحفية، أنه تقرر غلق كورنيش النيل بكافة المدن بالقليوبية وخاصة في منطقة الفلل ببنها مع فتح المطاعم لـ "التيك أواي" حتى الساعة الخامسة مساء، بداية وقت الحظر والسماح للعمل دليفري في أوقات الحظر.

وأضاف المحافظ، أنه تقرر استمرار غلق المنتزهات والمتاحف بالقناطر الخيرية والحدائق وكورنيش النيل، بالتنسيق مع وزارة الري خلال فترة عيد الفطر المبارك، لمنع التجمعات والزحام بين المواطنين.

وأكد "الهجان"، أنه تم التنسيق مع اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، لاتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، بمداخل ومخارج المدن وخاصة القناطر الخيرية وكورنيش العاصمة بنها وشبرا الخيمة، لمنع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، لمنع أي تجمعات.

وأوضح المحافظ، أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة، موضحا أنه من المقرر رفع حالة الاستنفار الأمني، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة وأفراد أمن سريين بجميع المدن، وأماكن المتنزهات وعلى كورنيش النيل.