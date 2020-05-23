تحت إشراف هيئة القناة.. 10 معلومات عن محطة مياه شرب الإسماعيلية

تدير هيئة قناة السويس، وتنفذ صيانة محطات مياه الشرب النقية بمدن القناة الثلاث، بقدرة إجمالية حوالي مليون متر مكعب يوميا، وشبكات توزيع يصل طولها، إلى 1920 متر.

ومن بين هذة المحطات، محطة مياه شرب الإسماعيلية، وهى المحطة الرئيسية بالمدينة، لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

ننشر 10 معلومات عن المحطة، وقدرتها ومساحتها وموقعها الحالي بمدينة الإسماعيلية.

1- تقع محطة مياه شرب الإسماعيلية، بمنطقة السبع بنات التابعة لحى أول بالقرب من ترعة الإسماعيلية، ومنطقة المحطة الجديدة.

2- هدف المحطة، تلبية إحتياجات مدينة الاسماعيلية من المياه النقية الصالحة للشرب بإستخدام التقنيات التقليدية والمتطورة.

3- المساحة الكلية للمحطة: 25 فدان، وتقوم بتغذية مدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة بنطاق المدينة.

4- الطاقة التصميمية للمحطة: 345 ألف م3/ يوم، من خلال أربع محطات فرعية.

5- مصدر المياه: ترعة الإسماعيلية.

6- متوسط الاستهلاك اليومى للمدينة: 250 ألف م3/ يوم.

7- نظام التشغيل: نظام آلي لمعظم وحدات المحطة مما يضمن تقليل الفواقد فى الكهرباء والكيماويات، والعمالة مع ضمان جودة عالية مع مطابقتها للمواصفات القياسية.

8- تشرف هيئة قناة السويس على صيانة المحطة وتشغيلها، وتم تخصيص إدارة للمحطة، تقوم بالتواصل مع المواطنين وتحصيل فواتير المياه من مواطني مدينة الإسماعيلية.

9- المحطة بها معمل مراقبة الجودة، وهو مزود بأحدث الأجهزة اللازمة لتحاليل المياه الكيميائية والبكتريولوجية، فى مراحل التنقية المختلفة، حتى الوصول للمستهلك بأعلى جودة، طبقا لقرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007.

10- يوجد بالمحطة أطقم من المهندسين والكيميائيين والعمالة الفنية المدربة للعمل، على مدار 24 ساعة، وجار حاليا إنشاء محطة إضافية بتصرف 180 ألف م3/ يوم.