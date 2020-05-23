لمواجهة كورونا.. محافظة القاهرة: الكمامة إجبارية في الميكروباصات بعد العيد

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن جهاز السرفيس بالتعاون مع أجهزة المرور والأمن، يبدأوا بعد عيد الفطر المبارك، تطبيق التزام المواطنين بارتداء الكمامة، أثناء استقلال المواصلات العامة من سرفيس وميكروباصات وخلافه، علاوة على عدم دخول أي مواطن للموقف، إلا بارتداء الكمامة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين على الفور، بواسطة رجال الأمن، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء، بعدم استقلال المواصلات العامة دون ارتداء كمامة، منعا لانتشار فيروس كورونا.

وتابع: أن أتوبيسات النقل العام، ستتوقف عن العمل خلال فترة عيد الفطر، أما الميكروباصات ستعمل خلال فترة العيد فى الخطوط الداخلية للمحافظة، ولا توجد ميكروباصات تعمل بين الأقاليم.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم منع دخول أى موظف أو مواطن إلى مبنى ديوان عام محافظة القاهرة والمنشآت الحكومية التابعة لها، سواء دواوين أحياء وخلافه، دون ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة، وذلك حفاظا على المواطنين والوقاية من فيروس كورونا.