نقاد فنيون يدلون بآرائهم عن الممثل الأفضل والأسوء في رمضان 2020

أوشك الموسم الرمضاني التليفزيوني على الانتهاء، ولم يتبق من أغلب المسلسلات سوى حلقتين أو حلقة واحدة فقط، وعلى مدار 28 حلقة، كان هناك فنانون استحقوا ثناء الجمهور، والإشادة بهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرون لم يحالفهم الحظ في الموسم الحالي.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الكاتب والناقد الفني الدكتور بهاء عبدالمجيد، إن دون شك يظل الفنان عادل إمام هو الأفضل دائمًا، فمجرد طلته على الشاشة هي إحدى دواعي البهجة، فهو خارج التقييم.

وأضاف "عبدالمجيد" لـ"الوطن"، أنه هناك مسلسلات كثيرة ناجحة، مثل "البرنس" الي يعتبر من فئة المسلسلات الشعبية، والذي أدى خلاله الفنان محمد رمضان أداء رائعا، واستطاع خلاله المخرج محمد سامي تقديم تركيبة اجتماعية، خطها الدرامي واضح وكل شخصية لها دوافعها الدرامية.

وأشار الكاتب والروائي إلى أن الفنانة روجينا تعتبر أفضل ممثلة في هذا الموسم الرمضاني، وتليها الفنانة سلوى عثمان عن دورهما في "البرنس"، أما من الرجال فيعد أمير كرارة، ومحمد إمام، ودياب، وضياء عبد الخالق، أبرز الممثلين عن دورهم في "الاختيار".

وأوضح أنه لا يجب أن نقسوا على الممثلين الذين لم يحالفهم الحظ، لأن الجميع عمل تحت ضغط كبير بسبب الظروف المحيطة من انتشار لفيروس كورونا المستجد، كما أن هناك أزمة واضحة ظهرت في الكتابة ومونتاج الحلقات، ومع ذلك هناك فنانين أسندت إليهم أدوارا كبيرة ولكن لم يوفقوا مثل أحمد العوضي في دور عشماوي"، والذي كان أداءه ليس له علاقة بالشخصية الأصلية.

من جانبها قالت، ماجدة خيرالله الناقدة الفنية، إن هناك أعمال جيدة كثيرة، وأيضًا هناك أعمال دون المستوى، مشيرة إلى أن الأفضل من وجهة نظرها كان الفنان محمود حميدة عن دوره في مسلسل "لما كنا صغيرين"، حيث إنه تقمص شخصية الشرير دون أن يرفع صوته أو ينفر عروقه، وقام بشخصية الشرير الهاديء، بأداء يعد مرجع للأجيال الجديدة.

وأضافت "خيرالله" لـ"الوطن"، أن الفنان بيومي فؤاد هو من يستحق الحصول على المركز الثاني، عن دوره في مسلسل "خيانة عهد"، الذي قدم خلاله مشاعر حقيقية دون انفعال، وبعيدًا عن اللون الكوميدي الذي اعتاد الجمهور رؤيته فيه.

وأوضحت الناقدة الفنية، أن مسلسل "الاختيار"، يضم العديد من الممثلين الجيدين، ولكن البطل في العمل كان التنفيذ والتصوير والإخراج، أي أن العناصر الفنية طغت على العمل، وهي التيمة الطبيعية للأعمال الملحمية، كما سجلت إعجابها بمجموعة مسلسل "بـ100 وش"، الذي يناقش قضايا اجتماعية وليس كوميدي فقط.

وعن أبرز الفنانات، أشارت "خيرالله" أن نيللي كريم كانت الأبرز من السيدات، بينما نالت الأعمال الكوميدية نصيب الأسد من الذم، وقلة الجودة، وخاصة "رجالة البيت"، و"عمر ودياب"، متابعة: "العمل الكوميدي ليس تهريجا فقط، وصناع الكوميديا أصبحوا يقدمون اسكيتشات لا ترتقي لأن تكوزن مسلسل متماسك.. وأهانوا فن الكوميديا".