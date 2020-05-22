فرنسا ودول أوروبية أخرى تعلق على انسحاب واشنطن من "السماء المفتوحة"

عبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، عن أسف فرنسا لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة "السماء المفتوحة"، مؤكدة أهمية الحفاظ عليها.

وأكدت الوزارة التزام باريس بهذه المعاهدة الدولية التي تضم 35 بلدا، وتسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان مشترك مع ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وجمهورية التشيك والسويد، إن المعاهدة لا تزال "فعالة ومفيدة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الخميس نيتها الانسحاب من المعاهدة بذريعة "عدم امتثال روسيا لشروطها"، وهو اتهام رفضته موسكو بشكل قاطع، مؤكدة عزمها على مواصلة الالتزام بجميع بنود المعاهدة طالما بقيت سارية المفعول.