وزير الثقافة تعتمد نتيجة مسابقة كل يوم سؤال

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، نتيجة مسابقة كل يوم سؤال التي نظمهتا دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، من خلال مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس.

وجاءت تحت مظلة المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وضمن فعاليات الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة، خلال شهر رمضان المعظم، حيث كشف تحليل بيانات الفائزين الـ 27 بجوائز المسابقة عن انتمائهم لـ11 محافظة هي "القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا، المنيا، الفيوم، الغربية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية"، ما يجسد فكرة العدالة الثقافية التي تعد أحد الاستراتيجيات المحورية التي تعمل وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة على تحقيقها في كل ربوع مصر.

كانت أسماء الفائزين طبقا لترتيب الأيام كالتالي:

- ياسين هاني عبدالفتاح

- جنة أحمد منصور

- عمر ياسر محمد

- فراس یاسر منصور

- ملك أحمد مصطفى عبدالهادي

- روان صوفي إبراهيم

- جنى عبدالحكيم محمد سراج

- محمد عبدالرحمن خضر محمد

- فرح حمادة توفيق حجاج

- مصطفی علاء أحمد سيد

- دعاء حسن محمد

- رنا محمود محمد

- عبدالله رضا محمد فتحي

- بدر الدين ياسر زکي

- عبدالرحمن خالد أحمد

- محمود سامي محمد حيان

- على طه سيد أحمد محمود

- لوجينا محمد صلاح الدين

- شادن كريم علي علي

- رحمة علاء فضل الله

- ياسين أحمد فؤاد

- محمد عاطف

- عمر أحمد علي الشيخ

- حبيبة محمد مختار

- سمية محمد الدفتار

- أشرقت محمد يحيى

- روان كمال الدين