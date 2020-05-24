أطباء ومقرئ والأدهم.. شخصيات برزت في رمضان

على مدار 30 يوما من شهر رمضان الكريم، شهدت البلاد العديد من الأحداث، بينما برزت بها شخصيات مميزة أيضا استحوذت على اهتمام قطاع كبير من الشعب المصري، بعدة مجالات، ترصد "الوطن" أبرزهم، كالتالي:

هاني الحسيني

في العشر الأواخر من شهر رمضان، جذب القارئ الشيخ هاني الحسيني أنظار العديد من المواطنين الذين كانوا يحرصون على الاستماع لتلاوته القرآنية في مساء كل يوم ببث بالتلفزيون المصري.

الحسينى خريج معهد القراءات الأزهرية، وقارئ معتمد بالإذاعة والتليفزيون، أمَّ عدداً من المساجد الكبرى، أبرزها السلطان أبوالعلا والقللى، فضلاً عن عمله إماما لمسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسبق له أن شارك فى العديد من الفعاليات الاحتفالية الكبرى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها احتفالية عيد العمال فى أبريل 2018، والاحتفال بليلة القدر فى يونيو 2018، وكان أول من افتتح شعائر أول صلاة جمعة من مسجد الروضة بعد الحادث الإرهابي.

الدكتور محمود سامي

في واقعة هزت مشاعر الجميع في رمضان، فقد الدكتور محمود سامي، الطبيب بمستشفى عزل بلطيم، بصره، نتيجة شدة التوتر والقلق وكثرة العمل فى علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، حيث لحقت به عدة أزمات صحية صاحبها ارتفاع شديد في ضغط الدم ومن ثم أغمى عليه فى مقر عمله، وعندما استفاق وجد نفسه غير قادر على الإبصار.

وسرعان ما كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، بعلاجه على نفقة الدولة، حيث تواصل معه فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصي، أو قصر العيني الفرنساوي، أو أي مستشفى آخر، لعلاجه.

مديرة مستشفى العجمي

انتشرت بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للطبيبة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية للعزل، وهي تقف داخل المشفى بينما تلتقي بزوجها ونجلها الصغير من الخارج على بعد عدة أمتار حيث لم تترك عملها منذ 6 مارس الماضي أو تعود للمنزل، في واقعة تفاعل معها الكثيرون.

الطبيب المتوفى بالكويت

لم تفتك كورونا بالمواطنين العاديين فقط، وإنما امتدت أيضا للأطباء في مصر وخارجها، حيث توفى أول طبيب مصري في الكويت، جراء إصابته بـ"كوفيد 19"، وفي بداية الأسبوع الثاني من مايو الجاري، نعى وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح -في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- الطبيب المصري قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

مودة الأدهم

خلال أقل من شهر، بعد الأزمة التي أثارتها الطالبة بكلية الآثار حنين حسام بسبب فيديوهاتها عبر موقع "تيك توك" واتهامها بنشر الفجور والفسوق، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط مودة الأدهم "يوتيوبر" على منصات التواصل الاجتماعى، ومن مشاهير "التيك توك"، لنشرها مقطع يخدش الحياء العام ويخل بالقيم الأسرية، في منتصف الشهر الجاري.

وألقى القبض على مودة الأدهم داخل إحدى مناطق مدينة 6 أكتوبر، بعد رصد مقاطع فيديو مخلة تحرض على الفسق والفجور، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ووجهت إليها النيابة اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

ضحية محاولة اغتيال وزير الداخلية

مع عرض مسلسل الاختيار يوميا، هزت الأحداث الإرهابية من جديد قلوب الجماهير، لاسيما ضحية محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، الذي سلطت عليه العمل الضوء ليلقى رواجا ضخما وقتها، ويتعاطفون مع الطفل فارس حجازي، 16 عاما، القاطن في شارع مصطفى النحاس بحي مدينة نصر لشراء احتياجات أحد سكان العمارة التي يعمل والده حارسا لها، في 5 سبتمبر 2013، لتنفجر بالقرب منه قنبلة حولت كل شيء من حوله إلى ألسنة من اللهب، فقد على أثرها قدمه اليسرى.

الروبوت

كما استحوذ على العديد من المواطنين المتابعين لمسلسل النهاية"، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصميم روبوت مشابه للفنان يوسف الشريف بطل العمل، ليكون حبيببا جديدا لصباح التي تؤدي دورها الفنانة سهر الصايغ، حيث كان البطل الأبرز للصفحات والمجموعات عبر "فيس بوك"، وشهد موجة كبيرة من السخرية والكوميديا.