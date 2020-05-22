عشان العيد.. محمد رمضان يظهر في إعلان بصحبة "مريم البرنس"

ظهر الفنان محمد رمضان، والذي يجسد شخصية "رضوان" في أحداث مسلسل البرنس، بصحبة الطفلة فريدة حسام، والتي تجسد دور ابنته مريم، التي تم إلقاءها في الشارع من قبل أشقاء والدها بالمسلسل، في إعلان لإحدى الشركات العربية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وظهر "رمضان"، وهو يغني مع الأطفال "افتحوا الأبواب"، بينما تجري عليه الطفلة فريدة وتلقي بنفسها في حضنه، بعدما كانت تقف في منتصف الطريق باكية، في إشارة لأحداث مسلسل البرنس.

مسلسل البرنس، والذي يعرض على قنوات dmc، بطولة محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، نور، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، تأليف وإخراج محمد سامي.