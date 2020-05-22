قبل عيد الفطر.. مدن وقرى كفر الشيخ تنفذ حملات لنظافة الشوارع والميادين

حرصت الوحدات المحلية بمختلف مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، على تنفيذ حملات مكبرة لنظافة الشوارع والميادين الرئيسية، وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك، وتنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، باستمرار حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قلين، برئاسة علي سلامة، رئيس المركز والمدينة، اليوم، حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومى من القمامة والمخلفات، والأتربة، بالشوارع الرئيسية والفرعية بقلين البلد، فضلاً عن رفع الإشغالات بشارع جمال عبد الناصر، وذلك لتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

فيما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة، وقري"الروضة، والورق، ومنشأة عباس، والفقهاء القبلية.

وترأس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات أولاً بأول ونقلها للمقالب العمومية، فضلاً عن رفع الإشغالات وإخلاء مدخل المدينة من الباعة الجائلين، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين، بالإضافة إلي متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بقرية البنا.

وتابع هانى الصنفاوي، رئيس مركز ومدينة سيدى غازي، أعمال تحسين كفاءة النظافة والطرق، ورفع المخلفات وتراكمات القمامة بالمدينة، كما تابع المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، رفع وتحسين مستوى النظافة العامة، وكفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري.