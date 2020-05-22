صور.. رش وتعقيم المنشآت والشوارع في كفر الشيخ

تواصل محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك للحد من انتشار فيروس"كورونا"، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية الفيروس، حيث يجرى رش وتعقيم الشوارع والمنشآت العامة والبؤر التي ظهرت بها إصابات.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، اليوم، أعمال الرش والتطهير بالمدينة، حيث تم تعقيم السجل المدني، ومركز الشرطة، والكنيسة، ومحيط مجلس المدينة، بمشاركة شباب المجتمع المدني، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرش والتطهير بقرية منشأة عباس.

ترأس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية، كما جرى تعقيم ورش واجهات المنازل، والمحلات التجارية، والأماكن العامة، والأكثر تعرضًا للتجمعات بقرية كوم الحجر، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

كما تابع نصر عبدالهادي، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال التطهير والتعقيم الوقائي لمستشفى برج البرلس المركزي، والشوارع المحيطة بها، بالإضافة إلى الرش بالمنشآت الخدمية والشوارع والميادين العامة بالمدينة.

وأكد أحمد أسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على استمرار رش وتعقيم الشوارع بالإضافة إلى تطهير قرية كفر العجمي التي ظهر بها إصابات أدت لعزلها صحيا لمدة 3 أسابيع ، كما جرى تطهير الوحدات الملحية بصفة دورية.