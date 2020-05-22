أصحاب المقاهي بالإسكندرية يطالبون بتقديم المشروبات "تيك أواي"

طالبت شعبة المقاهي بغرفة الإسكندرية برئاسة البدوي فرغلي، باستئناف عمل 10 ألاف مقهى بالإسكندرية بعد الإغلاق التام والخسائر التى تكبدها أصحاب المقاهي الفترة الماضية، على أن يقتصر العمل بالمقاهي على تقديم المشروبات "تك أواي" ودون تواجد داخل المقهى إلا للعاملين فقط.

وقالت الشعبة في مذكرة لرئيس غرفة الإسكندرية إن المقاهي ستلتزم باستخدام الأكواب الكرتونية حفاظا على المواطنين وصحتهم من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، قال عفت صالح نائب رئيس شعبة المقاهي بغرفة الإسكندرية، إن عدد كبير من أصحاب المقاهي تعرض لخسائر كبيرة نتيجة جائحة كورونا، وأن معظم العاملين بالقطاع لا يمتهن أي مهنة أخرى، لافتا إلى أن أصحاب المقاهي التزاموا بدفع أجور العمالة رغم توقف النشاط، وأن هناك 10 ألاف مقهى رسمى بمحافظة الإسكندرية يعاني أصحابها البطالة وعدم الوفاء بالتزاماتهم المعشية تجاة أسرهم.

وأشار إلي أن عدد كبير من المقاهي المستأجرة أنهى تعاقداته مع المالكين للوحدات، وقام ببيع المعدات لعدم القدرة على دفع القيمة الإيجارية في تلك الظروف الصعبة، موضحا أنه في المقابل لم يتمكن أصحاب المقاهي من غير المستأجرين، من تغير النشاط خوفا من إلغاء الرخصة وعدم الحصول عليها مجددا بعد انتهاء الجائحة.