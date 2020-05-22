فيديو.. رمضان عبدالمعز عن "الاختيار": منهج قرآني جميل

تحدث الشيخ رمضان عبدالمعز عن مشاركته وظهوره في مسلسل "الاختيار"، قائلًا: "مسلسل الاختيار هو نمط قرآني ومنهج قرآني جميل، وإلا مكانش القرآن ذكر جانبًا من قصص السابقين.. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح".

وأضاف، "شرف جدًا إني طلعت كام دقيقة في مسلسل الاختيار.. حسيت بالفخر ولما روحت مدرسة الصاعقة وقابلت الجنود الأبطال.. إيه الناس الجميلة دي".

وأضاف "عبدالمعز" خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc"، "الجنود الأبطال المرابطون على الثغور سألتهم بتآكلو ثعابين؟.. قالي آه طبعا يامولانا بمسكه من ديله وألفه وأضربه وأقطم راسه وأكله".

وتابع عبدالمعز: "جميل العسكري اللي من الصعيد واللي من الريف ومن كل مكان في مصر.. كلهم منظومة جميلة جدًا وجزاهم الله خير الجزاء".