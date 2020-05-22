رمضان عبدالرازق عن "الاختيار": يد إعلامية وأخرى تحمل السلاح

وجه الشيخ رمضان عبدالرازق تحية فخر وإعزاز لوزارة الداخلية، للقبض على الخلية الإخوانية الممولة من جهات خارجية، والتي كانت تعمل على بث الشائعات عن طريق تصوير وتجهيز مايسمى بالأفلام الوثائقية التي تبث في قناة الجزيرة.

وأضاف عبدالرازق خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc"، الطابور الخامس، مروجو الشائعات، المرجفون في المدينة، الذين لعنهم الله في القرآن الكريم "ملعونين أينما ثقفوا".

كما وجه "عبدالرازق" التحية للقوات المسلحة المصرية، وللشؤن المعنوية التابعة للقوات المسلحة، وكل صناع مسلسل الاختيار، "يد إعلامية ويد تحمل السلاح ويد تفتح بشائر الخير.. إيه العظمة دي".

واستكمل عبدالرازق: "المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي عملوا المسلسل هايل جدًا وجسمنا قشعر.. وأنا بتفرج كنت فخور إن ولادي بيتفرجوا على عمل فني زي ده".

ورصد قطاع الأمن الوطني، إصدار قيادات التنظيم الهاربة في الخارج تكليفًا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيد مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية "مُفبركة"، مقابل مبالغ مالية ضخمة، وتتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية في البلاد والترويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة لبثها بقناة الجزيرة، تنفيدًا لتوجهات التنظيم الإرهابي.