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رمضان عبدالرازق: يجوز نقل زكاة مال المسلم من أوروبا للفقراء في مصر

كتب:

أحمد حامد دياب
06:36 م | الأربعاء 20 مايو 2020
رمضان عبدالرازق

رمضان عبدالرازق

أكد الشيخ رمضان عبدالرازق، أحد علماء الأزهر على جواز نقل زكاة المال من المصريين الموجودين في أوروبا إلى الفقراء الموجودين في مصر.

وقال "عبدالرازق" خلال حلقة اليوم، من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الصحابي الجليل معاذ بن جبل نقل زكاة الفطر من اليمن للمدينة المنورة، لافتًا إلى أن الحنفية أفتوا بذلك ونقل عنهم الجصاص وأفتى بذلك أيضًا المالكية ونقل عنهم القرافي.

وأوضح عبدالرازق أن بعض الحنابلة أفتوا بذلك، مشددًا على جواز نقل زكاة المال وزكاة الفطر، وقال: "يعني لو انت في أوروبا، وعايز تبعت زكاة مالك لأهلك في مصر يجوز، ونص على ذلك الأئمة الأربعة".