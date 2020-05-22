حملات نظافة مكثفة بمركز ومدينة فايد استعدادا لاستقبال عيد الفطر

أعلن متولي حسن، رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، أن الوحدة المحلية لقرية ابوسلطان قامت بتنظيم بحملة لرفع مقالب القمامة ونظافة الشوارع بنطاق القرية، ومواصلة أعمال صيانة الإنارة العامة بالمركز والمدينة، وذلك تحت إشراف أحمد العايدى نائب رئيس المركز والمدينة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأشار رئيس مدينة فايد إلى أنه تم اليوم الجمعه الموافق 2020/5/22 عمل صيانة لمقابر فايد والشوارع المحيطة بحضور فنيو الكهرباء بالمدينة وفني كهرباء شركة الكهرباء، مؤكدا على مواصلة الحملات وأعمال النظافة إستعدادا لعيد الفطر المبارك.

وأضاف متولي ان هناك تشديدات لرؤساء القرى والمسئولين التنفيذيين بالمدينة بالتواجد خلال فنرة العيد والتواصل مع المواطنين وحل المشكلات التى يمكن أن تحدث وتوفير كافة الخدمات الأساسية والمرور على محولات الكهرباء ومحطات المياه والصرف الصحى ومتابعة رفع القمامة من الشوارع وأماكن التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية دون تأخير حفاظا على صحة المواطنين وكإجراء إحترازى للوقاية من كورونا.