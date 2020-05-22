السيطرة على حريق في 4 حظائر ماشية شمال بني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية ببني سويف من السيطرة على حريق شب، اليوم الجمعة، في 4 حظائر للماشية، بمنطقة غرب البلد بمركز ناصر شمال المحافظة، مما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية وتلف معدات زراعية، بالاضافة إلى نقل مصاب باختناق من موقع الحريق إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللأزم.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بأحد المنازل بجوار ملجأ الأيتام بمنطقة غرب البلد دائرة مركز ناصر. وانتقلت قوات ومعدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال الإطفاء مع الأهالي من إخماد الحريق ومنعت امتداد النيران إلى المنازل المجاورة. وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو، ونتج عنه نفوق عددًا من رؤس الماشية وبعض المعدات الزراعية.