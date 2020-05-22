طبقتين وتخلو من الوبر.. تعرف على المواصفات الصحيحة للكمامة القماشية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية الاشتراطات الجديدة للكمامة، والتي ألزمت بها المصانع والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة، بما يتيح تصنيع كمامات تحقق الأمن والسلامة للمواطنين وتقلل الآثار الناتجة عن الاختلاط في ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا، إذ يتم إتاحة هذه النوعية من الكمامات والتي يمكن استخدامها لمدد طويلة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

مواصفات الكمامة الصحيحة

- يجب أن تكون الخامات المستخدمة خالية من الوبرة (Zero lint) منعًا لتعرض الجهاز التنفسي لمشاكل صحية وخاصة لأصحاب الأمراض التنفسية المُزمنة.

- أن تكون الخامات خالية من المواد والصبغات المسرطنة والمعادن الثقيلة والمواد الضارة.

- التأكيد بأن تكون الأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات وتكون غير منفذة للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ.

- يجب أن تتميز الخامات أيضًا بالقدرة على السماح بالتنفس بشكل مريح دون أن يحدث اختناقات لمستخدميها.

- يجب أن تتميز خامة الكمامة بثبات الأبعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية، وذلك لتسهيل الأمر على المواطن البسيط في استخدامها.

- أن تتحمل الخامة الغسيل عند درجات حرارة عالية في وجود المواد المطهرة، وكذلك الكي عند درجات حرارة عالية دون تلف لمرات غسيل متعددة أو تغيير فى الشكل.

- على المصنعين الالتزام بوضع ورقة تعليمات بطريقة الاستخدام والغسيل مع كل كمامة وتغليفها، وذلك بهدف توعية المستهلك بأنّ الكمامة يجب أن تُغسل فور نزعها حتى لا تكون سببًا في انتشار العدوى.

- أن يوضح بورقة التعليمات أهمية غسل الكمامة بالماء والصابون والمطهرات المناسبة وكيها قبل الاستخدام للمرة الثانية، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين.

- يجب أن تتضمن الخامات بجانب القماش المستخدم مراعاة أنواع خيوط الحياكة المستخدمة وأي مستلزمات تدخل في تصنيع الكمامة بأن تكون آمنة وغير ضارة.

- وبالنسبة للتصميم الخارجي للكمامة؛ يجب أن تكون الكمامة متعددة الطبقات بحد أدنى طبقتين، ويكون شكل الكمامة وحجمها مناسب لتغطية الفم والأنف حتى أسفل الذقن بشكل محكم وآمن.