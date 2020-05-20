بـ5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر.. ما مواصفات الكمامة القماشية المستدامة؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّه جرى التوافق، وفقًا لتوجهات دول العالم، على أنَّه بعد عودة الحياة يوم 30 مايو، ستكون هناك بعض الإجراءات التي يجب أن يتعايش المواطن معها، مضيفًا أن "أهم إجراء هو ارتداء الكمامة عند التواجد في أماكن عامة أو تكدسات وهو إجبار، والقرار سيعلن بالعقوبات الخاصة به، وهو ما سينطبق على مثل المنشآت الحكومية وأحد أفرع البنوك، وسيكون ارتداء الكمامة شرط لدخول هذه الأماكن".

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "شركات الملابس المتوقفة حصلت على تصريح من وزارة الصحة للبدء في إنتاج كمامات القماش، وستباع بسعر في متناول الجميع".

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح لـ"الوطن" مواصفات الكمامة القماشية المطابقة للمواصفات على النحو التالي:

مواصفات الكمامة القماشية المستدامة

- سُمك طبقة القماش تجعل هذه الكمامات أفضل من الكمامات الورقية التي يتم ارتدائها لـ6 أو 8 ساعات.

- الكمامة قابلة لإعادة الاستخدام وغسلها للاستفادة منها أكثر من مرة.

- الكمامة الواحدة بـ5 جنيهات أو أقل ويمكن استخدامها على مدار شهر كامل.

- يجب أن تكون الكمامة مناسبة بشكل مريح مع الأنف والخدين، وتربط خلف الرأس أو تستخدم حلقات الأذن، وتشمل طبقات متعددة من القماش.

- يجب أن تغطي الكمامة الفم والأنف والذقن.

- يجب أن تسمح بالتنفس دون قيود، ويمكن غسلها وتجفيفها آليا دون تلف أو تغيير الشكل.

- يفضل أن يرتديها الأشخاص الأصحاء فقط، أما الشخص المريض أو المشبته إصابته بالفيروس يرتدي الكمامة الطبية.

- يجب أن تخضع مواصفات الكمامة المستدامة حسب القياسات الصناعية.