غرامات مالية على 4 سائقين لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تواجد اللجان المشكلة من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشوارع الداخلية بالمدن وعلى الطرق السريعة لضبط السائقين غير الملتزمين بقرار ارتداء الكمامة الواقية وتوقيع غرامة مالية تبدأ بـ100 جنيه وتتصاعد تدريجيآ بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه طبقا للقرار زقم ٥٧٧٠ لسنه ٢٠٢٠ م وذلك حفاظآ على صحتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى إلزام رؤساء المراكز والمدن بوضع لوحات إرشادية وبانرات وملصقات بالمواقف لتعريف أصحاب السيارات الأجرة بعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب للكمامة الواقية واجراء التعقيم للسياره من الداخل والخارج ، ومن يخالف سيتم سحب رخصه القيادة منه او توقيع غرامة ماليه عليه.

وأوضح أنه تم توقيع الغرامة المالية الفورية على سيارة أجرة مخالفه بمدينه (صان الحجر ) و (٣) سيارات أجرة بمركز بلبيس، وذلك لعدم التزام سائقيها بارتداء الكمامة الواقية ، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها المحافظة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.