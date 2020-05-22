السيطرة علي حريق بشقة سكنية في المنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية في المنيا، مساء اليوم، على حريق نشب بشقة سكنية بعزبة بدوي التابعة لدائرة قسم المنيا، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من العميد خالد مخلوف مدير إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية، دون حدوث إصابات أو وفيات.انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وسيطرت على النيران، وتبين نشوبه بشقة سكنية ملك "أ. ع. س" بالطابق الثالث بعزبة بدوي.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق تسرب في الغاز، مما أسفر عن بعض التلفيات بالشقة، دون خسائر بشرية. وتم انتداب معمل الأدلة الجنائية إلى مكان الحريق لبيان ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.