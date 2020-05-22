بالصور.. الفنان محمد حمدي يزور قبر الشهيد "دبابة"ويقرأ الفاتحة على روحه

زار الفنان محمد حمدي، الذي جسد شخصية النقيب الشهيد خالد المغربي "دبابة"، في مسلسل "الاختيار"، قبر البطل الشهيد بمسقط رأسه في طوخ بمحافظة القليوبية، عقب عرض الحلقة 28 التي ظهرت فيها لحظات استشهاد هذا البطل خلال معركة وحوش القوات المسلحة مع الإرهابيين في مربع البرث بشمال سيناء، بقيادة أسطورة الشهداء أحمد المنسي.

حرص "حمدي" على اصطحاب والد الشهيد خالد المغربي "دبابة" إلى المقابر وقراءة الفاتحة على روح الشهيد بمقابره في طوخ، والدعاء له، وذلك بعد ردود الأفعال التي تلقاها بعد تجسيد دور الشهيد بالمسلسل، وأشادت بالدور الذي لعبه الفنان محمد حمدي وباقى زملائه في العمل الفني.

وقال والد الشهيد خالد المغربي الشهير بـ "دبابة"، وصديق الشهيد أحمد المنسي، إن تجسيد ملحمة البرث في مسلسل "الاختيار" أظهر قدرات أبطال الصاعقة في التصدى لأعداء الوطن والخونة، وأن الشهداء كانوا كالوحوش الضارية في وجه هؤلاء الإرهابيين.

وأكد "المغربي"، أن تجسيد دور نجله في حلقات المسلسل تدعو للفخر، فهو فخر القليوبية خاصة، ومصر عامة، موضحا أنه لمس في نجله الشهيد خالد دبابة الشجاعة والبطولة منذ صغره، وهو ما دفعه إلى الالتحاق بالكلية الحربية، قائلا: "لما التحق بالكلية الحربية، قالي إدعي لي يابابا التحق بسلاح الصاعقة".