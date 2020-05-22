الحلقة 29 من مسلسل بـ100 وش: القبض على نجلاء وتحويلها للنيابة

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل بـ100 وش أحداثا ساخنة، إذ تعرف أحد ضحايا عمليات النصب على نجلا أثناء قيامها بالتسوق قبل السفر والذي أصر على عدم تحركه من المحل قبل طلب البوليس، مهدده إياه بعمل محضر له بالتحرش والسرقة، فطلبت نجلاء سكر لكي تخبرها بالأحداث مما زاد توتر العصابة عند علمهم باحتمالية كشف نجلا والذين بدورهم شجعوها على أن تستمر في إصدار اتهامات ضد الرجل بالتحرش بها ومحاولة سرقتها.

تأجيل ميعاد باسم لحين الاطمئنان على نجلاء تغير الخطة بتأجيلها بسبب ذهاب نجلاء لقسم الشرطة بعدما تعرف عليها أحد ضحاياهم، وأيضا تأخير ميعاد السفر ليومين، ونقل مقر مقابلتهم لمكان اخر لا تعلمه نجلاء خشية اعترافها عليهم.

تهكير هاتف نجلا جعل عصابة عمر وسكر يستمعون لما يدور أثناء التحقيق، الذي انتهى بعمل محضر وسحب تليفوناتهم وايداعهم في الحجز.

اطمئنانهم لعدم حديث نجلاء أثناء التحقيقات عنهم جعلهم يطبقون الخطة بهدوء ولكن بسرعة، بعد ما قام حمادة بحذف ما يحتويه هاتف نجلاء لسد جميع الطرق التي قد توصل رجال المباحث لهم.

وعلى جانب آخر قاموا بحجز رحلة لدولة موزمبيق لإمكانية السفر إليها دون تأشيرة لعم سامح الذي رفض سابقا سفره معهم ولاكن عند شعوره بأقتراب الخطر قرر الفرار فورا معهم عن طريق دولة أخرى.

مسلسل بـ100 وش

المسلسل من بطولة نيللي كريم واسر ياسين وعلا رشدي ودنيا ماهر ومن اخراج كاملة ابو ذكري