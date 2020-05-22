مستقبل وطن ينتهي من ثاني مرحلة لتوزيع مواد غذائية على رقائق الأقصر

أنهت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، أعمال توزيع المرحلة الثانية، من شنط المواد الغذائية على الأسر المستحقة، بعدد من المدن على مستوى المحافظة، التي تشمل توزيع 10 آلاف شنطة، ضمن مبادرة الخير، التي أطلقتها الأمانة لدعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامنا مع ختام شهر رمضان المبارك.

وأوضح الدكتور محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، أن مبادرة الخير، تشمل جميع مراحلها توزيع 50 ألف شنطة مواد غذائية، في مختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، استكمالا لمبادرة حياة كريمة لشعب عظيم، التي أطلقها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.