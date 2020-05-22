التشغيل السياحي الآمن.. كيف استعدت فنادق الأقصر لعودة النشاط؟

في منتصف مايو الجاري قررت الحكومة فتح التشغيل بالمنشآت الفندقية بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 25% من الطاقة الاستيعابية لها على أن تزيد إلى 50% بعد أسبوعين وذلك بعدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بوجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية.

هنا في الأقصر رؤية وخطة عمل ما زالت تنفذها فنادق المدينة الأثرية من خلال تطبيق حزمة تدابير احترازية وإجراءات وقائية وصحية، لضمان سلامة العملاء والعاملين بالقطاع استعرضت منها "الوطن" أهم ما جاء فيها كالتالي:

1- قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة.

2- التعامل مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

3- تشكيل فرق عمل مشتركة بين غرفة الشركات السياحية وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

4- عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق.

5- تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق للحجر الصحى لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.

6- الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

7- وضع لافتات للتوعية والوقاية تصف طرق تجنب العدوى، والتشديد على عدم جواز تسكين شخصين بالغين في الغرفة الواحدة.

8- ارتداء جميع العاملين بالفنادق وأيضًا السياح الكمامات الواقية وواقيات الأيدي لمنع انتقال أو انتشار العدوى.

9- البدء في استيراد بوابات ذاتية التعقيم إلكترونية الصنع تقوم بتعقيم المترددين على الفنادق.

10- استمرار حملات التعقيم والتطهير للفنادق أول بأول لمنع انتشار الفيروس حال وجود مصابين به.