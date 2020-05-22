صرف 40 مليون جنيه مقررات تموينية في الأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم، انتهاء المديرية من صرف سلع تموينية بمبلغ 39.8 مليون جنيه من مقررات شهر مايو الجاري، بنسبة 92.5% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وأشار صلاح إلى استمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر مايو الجاري، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أثناء صرف المقررات التموينية للمواطنين.

وأوضح أنه جرى صرف سلع حرة من المنافذ التموينية في المحافظة بقيمة 1.3 مليون جنيه فارق نقاط الخبز، نتيجة توفير المواطنين من الخبز البلدي المقرر لهم عن شهر أبريل الماضي.