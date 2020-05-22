"مياه الجيزة" تكشف أسباب قطع المياه عن الهرم وفيصل والمريوطية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياه إمبابة والمغذى للخزان اليابانى بالرماية الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الذي أكدت أنه خارج عن إرادتها، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وأشار بيان الشركة إلى توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.