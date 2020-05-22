محمد مهران عن لمسلسل البرنس: اشتغلت في ورشة دوكو بالدرب الأحمر 3 أيام

تحدث الفنان محمد مهران، عن تحضيره لشخصية "حمادة"، في مسلسل "البرنس"، من بطولة الفنان محمد رمضان.

وقال مهران خلال حواره عبر شاشة "اكسترا نيوز": "نزلت منطقة الدرب الأحمر ورحت ورشة سمكرة عند ورشة صديق واحد صديقي، واشتغلت 3 أيام باللبس اللي ظهرت بيه أول المسلسل".

وأضاف: "اتعلمت الدوكو والسنفرة والرش واللحم وعرفت السندات عاملة ازاي، عشان أقرب للمجتمع ده أكتر وأبقى حقيقي".

وحول مشاهده مع الفنان أحمد زاهر، الذي كان يجسد شخصية "فتحي"، قال مهران: "أنا بحب أمثل قدامه، بيذاكر وبيحضر وعارف هو هيعمل إيه ومش تايه في الكلام، وده بيبقى مريح ليّ كممثل إني أمثل مع ممثل مالك أدواته كويس، وتفوق على نفسه والناس بتسألني عنه دايمًا وهيعمل إيه في باقي المسلسل".