محمد مهران: وافقت على "البرنس" قبل قراءة السيناريو بسبب المخرج

كشف الفنان محمد مهران، كواليس اختياره للمشاركة في مسلسل "البرنس"، من بطولة الفنان محمد رمضان، وإخراج محمد سامي، حيث جسد شخصية "حمادة".

وقال مهران خلال حواره عبر شاشة "اكسترا نيوز": "بقالي 5 سنين شغال في التلفزيون والسينما مشفتش رد فعل على شغلي زي ده، وكله في الشارع بيسألني عن المسلسل".

وأوضح أن مخرج المسلسل هو من اختاره: "لما قالي عاوزك قلتله انا معاك قبل ما أقرأ الورق، ودي أول مرة أشتغل معاه، بس بشوف الممثلين اللي بيشتغلوا معاه بيطلعوا جداد، ودي أكتر حاجة تخلي الممثل يتمنى ينتمي للمنومة دي، هو أكتر مخرج اشتغلت معاه كنت مرتاح".

وتابع، انه كان يتابع كل المشاهد مع الممثلين حتى أنه كان يعدل على الورق الذي كتبه: "ويشوف لو في حاجة حابب الممثل يقولها بأداء مختلف عن اللي هو كتبه بيجود معاه وبيعلي على اللي بيقوله".