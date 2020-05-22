مطار مرسى علم يستقبل رحلة جديدة للعالقين المصريين بالرياض

وصلت منذ قليل إلى مطار مرسي علم الدولي رحلة طيران قادمة من العاصمة السعودية الرياض وعلى متنها 165 راكب مصري من العالقين بالسعودية، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة المصرية بعد تنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

كان في استقبال الطائرة أجهزة محافظة البحر الأحمر، وفرق طبية من الحجر الصحي، والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر . كما استقبل مطار مرسى علم مساء اليوم الجمعة رحلتين طيران من مطار جدة، على متن الرحلة الأولى 163 مصريا، والثانية 187 مصريا، وتم إنهاء إجراءات الكشف الطبي بمطار مرسى علم الدولي وتسكينهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.